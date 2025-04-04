Brezilya, Mourinho’yu Aday Listesine Aldı

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NDA DORİVAL JUNIOR DÖNEMİ SONA ERDİ

Brezilya Milli Takımı’nda teknik direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı. Boşalan koltuğa Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun aday olduğu iddia ediliyor.

MOURİNHO’NUN BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İÇİN GÜNDEMDE OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Brezilya basınından SporTV’nin sunucusu Andre Rizek’in aktardığı habere göre; Mourinho, Dorival Junior’un yerine gelebilecek teknik direktörler arasında gösteriliyor. Portekizli hoca, Haziran 2026’ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmeli olsa da Brezilya Futbol Federasyonu’nun yeni teknik direktörü belirlemek için hızlı hareket ettiği ifade ediliyor.

BREZİLYA’NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İÇİN DİĞER ADAYLAR

Federasyonun, Haziran ayında 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanacak Ekvador ve Paraguay maçlarına kadar yeni teknik adamını belirlemek istediği öne sürülüyor. Brezilya Milli Takımı için diğer adaylar arasında Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira’nın isimleri de geçiyor.