Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

BREZİLYA ULUSAL GÜNÜ’NÜN KUTLAMALARI

Latin Amerika ülkesi Brezilya’nın Ulusal Günü, Ankara’daki büyükelçilik tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves’in ev sahipliği yaptığı etkinlik CerModern’de gerçekleştirildi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer, bürokratlar, siyasetçiler ve birçok davetli katıldı. Etkinlik, her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

BÜYÜKELÇİ GÜMRÜKÇÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada etkinlikte bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, “Brezilya halkı ve hükümetine tebriklerimi iletiyorum” ifadesini kullandı. Türkiye’nin son 25 yıldır Latin Amerika’ya yönelik aktif açılım politikası izlediğini vurgulayan Gümrükçü, Brezilya’nın bölgedeki önemine dikkat çekti. Diplomatik ilişkilerin 1858 yılında kurulduğunu belirten Gümrükçü, Türkiye’nin bölgede ilk Büyükelçiliğini 1929’da Brezilya’da açtığını hatırlatarak stratejik ortaklığın önemine değindi. Ayrıca, Türk Hava Yollarının Latin Amerika’daki ilk noktasının Sao Paulo olduğunu da belirtti.

TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİ

Gümrükçü, Brezilya’nın Türkiye için Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu söyleyerek, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini aktardı. Savunma sanayisi ve havacılık sektörünün, iki ülke ilişkilerini daha yüksek bir seviyeye taşıyabilecek alanlardan biri olduğunu ifade etti. Kültürel ilişkilerin de önemine dikkat çeken Gümrükçü, diziler ve futbol gibi örneklerle iki ülke arasındaki bağı güçlendirdiklerini belirtti.

BÜYÜKELÇİ SANTOS’UN VURGULARI

Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Santos ise, “Bugün aynı zamanda Brezilya ve Türkiye arasındaki dostluğu kutluyoruz” dedi. Ticaret ve yatırımların “istikrarlı bir şekilde” arttığını belirtmiş, bu yılki ticaret hacminin 6 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Santos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım 2024’te Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya gelerek stratejik ortaklığı teyit edeceklerini vurguladı. Ayrıca, iki ülke arasında sürdürülen çeşitli işbirliklerine ilişkin anlaşmaların hayata geçirildiğini de belirtti.

ETKİNLİKTEKİ SANATSAL FAALİYETLER

Resepsiyon, dans gösterileri, DJ performansı ve çeşitli yiyecek ikramlarıyla zenginleştirildi. Bu etkinlik, Türkiye ve Brezilya arasındaki dostluğun yanı sıra kültürel ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesine de katkı sağladı.