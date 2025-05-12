Brezilya’nın Yeni Hocası Ancelotti Oldu

CARLO ANCELOTTİ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak atandı. The Athletic’in aktardığına göre, Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

BREZİLYA TARİHİNDE İKİNCİ YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya tarihinde ilk kez yabancı teknik direktör olma özelliğini taşıyor. Real Madrid’de görev yaptığı süre zarfında 231 maça çıkan Ancelotti, Madrid ekibi ile 2.24 başarı ortalaması elde etti.

XABİ ALONSO MADRİD’E GEÇİYOR

Ancelotti’nin ardından Madrid ekibinin başına Xabi Alonso’nun geçeceği bildiriliyor. Ancelotti, zaman zaman milli yıldız Arda’ya az süre verdiği için eleştirilerle karşılaşmıştı.