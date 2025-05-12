Brezilya’nın Yeni Tekniği Ancelotti

ANDELLOTTI’NİN YENİ GÖREVİ

Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu. The Athletic’in verdiği bilgilere göre Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

BİR TARİH YAZIYOR

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya’da ülkenin tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak atanıyor. Real Madrid’de ise 231 maça çıkmış ve burada 2.24 başarı ortalaması elde etmişti. Ancelotti’yi Madrid ekibinin başına Xabi Alonso’nun geçeceği belirtiliyor. Ancelotti, milli yıldız Arda Güler’e zaman zaman az süre vermesi nedeniyle eleştiriliyordu.