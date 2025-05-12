Brezilya’nın Yeni Teknik Direktörü Ancelotti

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENDİ

Brezilya Milli Takımı, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile 2026 Dünya Kupası’nı da kapsayan bir yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı. 65 yaşındaki deneyimli isim, ülkenin milli takımının yeni teknik direktörü olarak duyuruldu. Brezilya Futbol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek. Tarihi zaferlerin sembolü olan Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues tarafından Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak açıklandı” dedi.

STRATEJİK BİR ADIM

Brezilya Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabında açıklama yapan CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, “Carlo Ancelotti’yi Brezilya’nın başına getirmek, stratejik bir hamleden çok daha fazlasıdır. Bu, dünyaya en yüksek kürsüdeki yerimizi yeniden almakta kararlı olduğumuzun bir ilanıdır. O, tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi dünyanın en büyük milli takımının başında. Birlikte, Brezilya futbolunun yeni görkemli sayfalarını yazacağız” ifadelerini kullandı.

İLK MAÇLARINDA GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Ayrıca, Ancelotti’nin önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay ile oynanacak eleme maçlarında Brezilya Milli Takımı’nın başında sahaya çıkacağı belirtildi. Teknik direktörlük kariyerine Reggiana’da başlayan Ancelotti, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Everton, Bayern Münih, Napoli ve Real Madrid gibi takımları çalıştırdı. 65 yaşındaki bu teknik adam, kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve birçok ulusal kupa kazandı.