Brezilya Polisi, Konseri Koruyor

DÜN GECEKİ KONSERDE BOMBALI SALDIRI PLANI ENGELLENDİ

Brezilya polisi, ünlü sanatçı Lady Gaga’nın Copacabana Plajı’nda gerçekleştirdiği konsere yönelik bir bombalı saldırı planının engellendiğini duyurdu. Konsere yönelik saldırıyı organize eden iki kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRI PLANI

Polis, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılarla saldırı gerçekleştirmek için kişiler organize ettiğini açıkladı. Ayrıca, bu kişilerin sosyal medya üzerinden ün kazanma amacıyla bu saldırıyı planladıkları belirtildi.

KONSERE YOĞUN İLGİ

Lady Gaga’nın dün ücretsiz olarak verdiği konsere katılımın 2 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu yüksek rakam, etkinliğin popülaritesini gözler önüne seriyor.