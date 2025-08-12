Haberler

Brezilya Ve Rusya Ekonomik Anlaşma Yaptı

BREZİLYA VE RUSYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Brezilya ile Rusya arasında bir ekonomik iş birliği mutabakatı imzalandığı ifade ediliyor. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ORTAK DİYALOG MEKANİZMASI KURULUYOR

Mutabakat zaptına göre, Brezilya ve Rusya, iş birliğini koordine etmek üzere ortak bir diyalog mekanizması kurma kararı alıyor. Bu bağlamda, bir uzmanlar komitesi ve ortak bir konsey oluşturularak, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek somut adımlar belirleniyor.

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

