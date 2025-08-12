Brezilya Ve Rusya Ekonomik Anlaşma Yaptı

BREZİLYA VE RUSYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Brezilya ile Rusya arasında bir ekonomik iş birliği mutabakatı imzalandığı ifade ediliyor. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ORTAK DİYALOG MEKANİZMASI KURULUYOR

Mutabakat zaptına göre, Brezilya ve Rusya, iş birliğini koordine etmek üzere ortak bir diyalog mekanizması kurma kararı alıyor. Bu bağlamda, bir uzmanlar komitesi ve ortak bir konsey oluşturularak, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek somut adımlar belirleniyor.