Brezilya Yüksek Mahkemesi Bolsonaro’yu Yargılayacak

BREZİLYA YÜKSEK MAHKEMESİ’NDEN BOLSONARO’YA KARAR

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına oybirliğiyle onay verdi. Bolsonaro, mahkeme tarafından yapılan bu açıklama ile zor bir durumla karşı karşıya kaldı. Mahkemenin beş yargıcından oluşan heyet, Bolsonaro’nun Lula da Silva’ya karşı girişimlerde bulunduğu iddialarını kabul etti.

BOLSONARO’YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Yargıç Alexandre de Moraes, karar duruşmasında Bolsonaro destekçilerinin Ocak 2023’te Başkan Lula da Silva’nın göreve başlamasının ardından hükümet binalarına düzenlediği baskına ait görüntüleri paylaşarak, bu durumu Bolsonaro’nun kaybettiği seçimleri lekeleme ve üst düzey askerler ile siyasilerin yardımını alarak “şiddet kullanarak sonucu tersine çevirme çabası” olarak tanımladı.

BOLSONARO’NUN SUÇLAMALARI REDDETME İDDİASI

Brezilya’da 2019-2022 yılları arasında devlet başkanlığı görevini üstlenen Bolsonaro, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haziran 2023’te Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 2030 yılına kadar politiğe katılması yasaklanan Bolsonaro, bu davanın 2026’da yeniden devlet başkanlığı adaylığına engel olmak için açıldığını iddia ediyor.

DAVANIN GELECEĞİ VE OLASI SONUÇLARI

Davanın bu yıl içinde sonuçlanması bekleniyor. Bolsonaro, suçlu bulunması halinde uzun yıllar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalabilir.