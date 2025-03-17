Brezilyalı Jandarma Eşini Öldürdü, Kamerada Yakalandı

BİR JANDARMANIN DEHŞET VERİCİ SUÇU

Brezilyalı bir jandarma, görev dışında bulunduğu sırada yaşanan bir tartışmada eşi Erika de Lima’ya şiddet uyguladıktan sonra onu silahla vurup öldürdü. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde 36 yaşındaki Thiago de Lima’nın, 33 yaşındaki eşine en az iki el ateş etmesi ve kadının daha sonra yere yığılması yer alıyor. Uluslararası haber kaynaklarına göre, çiftin Pazar günü arabalarında yaşanan kavga sonucu bu ölümcül olay meydana geldi.

TARTIŞMA VE SALDIRI ANLARI

Güvenlik kameraları, kadının önce otomobilden adamı çıkarmaya çalıştığını, ardından Thiago’nun kendi isteğiyle dışarı çıkıp eşine defalarca yumruk attığını gösteriyor. Saldırı ve silahla vurma olayından sonra, Thiago araçla uzaklaştı, ancak kısa bir süre sonra geri dönerek yaralı eşini tekrar arabaya bindirmeye çalıştı. Brezilya’nın G1 adlı haber kaynağı, Thiago’nun eşi hastaneye götürmeye çalıştığını ancak kadının kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Olaydan sonra, Thiago “kadın cinayeti” suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Brezilya’da, aile içi ve ev içi şiddetle ilgili özel bir sınıflandırma olan bu suçlama, kadınlara yönelik ayrımcılığa veya küçümsemeye dayanan cinayet vakaları için uygulanıyor. Erika’nın, ölümcül olaydan yaklaşık bir ay önce aile içi şiddet tehdidi nedeniyle polise başvurduğu ancak daha sonra kocası hakkında şikayetini geri çektiği öğrenildi. Erika, o dönemde çiftin gece kulübünden çıkmasının ardından Thiago’nun kıskançlık krizine girdiğini ve eve döndüklerinde başına silah dayandığını iddia etmişti. Ancak Thiago, eşine silah doğrulttuğu veya onu tehdit ettiğini reddetti. Hayatını kaybeden Erika, önceki ilişkisinden iki kız çocuğu bırakmış durumda.