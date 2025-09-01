Haberler

Brezilyalı Kaleci Ederson İstanbul’a Geldi

EDERSON İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe, transfer süreçlerinde önemli bir adım atarak Brezilyalı kaleci Ederson’u İstanbul’a davet etti. 32 yaşındaki kaleci, İngiltere’den hareket eden özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Kulüp yetkilileri, havaalanında Ederson’u karşıladı.

BASINA AÇIKLAMA YAPMADI

Ederson, İstanbul’a geldiği sırada basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Kendisi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrılan kaleci, transfer görüşmelerinin devam edeceği düşüncesini güçlendiriyor.

Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.
İnegöl’de Düğün Esnasında Arbede Yaşandı

İnegöl'de düğün sırasında bir kişinin gözaltına alınması girişiminde arbede çıktı; polis biber gazı kullandı ve ateş açtı. Olayda bir kadın hastaneye kaldırıldı.

