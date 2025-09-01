Brezilyalı Kaleci Ederson İstanbul’a Geldi

EDERSON İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe, transfer süreçlerinde önemli bir adım atarak Brezilyalı kaleci Ederson’u İstanbul’a davet etti. 32 yaşındaki kaleci, İngiltere’den hareket eden özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Kulüp yetkilileri, havaalanında Ederson’u karşıladı.

BASINA AÇIKLAMA YAPMADI

Ederson, İstanbul’a geldiği sırada basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Kendisi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrılan kaleci, transfer görüşmelerinin devam edeceği düşüncesini güçlendiriyor.