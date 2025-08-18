Brezilyalı Kaleci Marcos Felipe Parladı

MARCO FELIPE’İN ŞANSLARI ARTTIRDIĞI MAÇ

Eyüpspor’a yeni katılan Brezilyalı kaleci Marcos Felipe, İstanbul’a geldiği 2 gün sonra Beşiktaş ile oynanan maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Berke Özer’in Lille’e transferinin hemen ardından Bahia’dan kiralanan Marcos Felipe, oynadığı futbolla Beşiktaş karşısında adeta bir duvar görevi üstlendi. Kaleci, 90 dakika boyunca sergilediği etkileyici refleksleri ve kritik kurtarışlarıyla takımına büyük katkı sağladı.

Beşiktaş, uzun süre galibiyet için baskı kurarak net fırsatlar yaratmaya çalıştı fakat geçiş yollarını kapatan Felipe, rakip oyunculara geçit vermedi. Maçın 90+6. dakikasında Rafa Silva’nın kaydettiği gol galibiyeti getirdi ancak asıl yıldızını kesinlikle Marcos Felipe oldu. Siyah-beyazlı takımın saldırıları özellikle ikinci yarıda yoğunlaşsa da, Felipe tam 7 kritik kurtarış yaparak başarılı bir performans sergiledi.

TEKNİK DİREKTÖR SOLSKJAER’DAN TEBRİK

Maç sonunda Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Marcos Felipe’yi yanına çağırarak özel bir şekilde kutlama yaptı. Geçtiğimiz sezondan tanınan Berke Özer gibi önemli bir ismin kaybı yaşansa da, Eyüpspor’un bu transfer hamlesi kısa sürede olumlu sonuçlar vermeye başladı.