Brezilyalı Model Mutluluğunu Boyunda Buldu

ELİSANE SİLVA’NIN HAYATI

Brezilya’da yaşayan 26 yaşındaki model Elisane Silva, sıra dışı boyunun arkasındaki sebebi ve kendisinden 40 cm daha kısa olan eşiyle nasıl mutlu bir yaşam sürdüğünü anlatıyor. Elisane, 10 yaşına geldiğinde boyunun 1.75’e ulaştığını belirtiyor. Annesi 1.62 ve babası 1.70 boyunda olduğu için ailesi bu duruma oldukça şaşırıyor. Elisane, kemiklerinde ve başında çok şiddetli ağrılar hissediyordu. Ancak maddi sıkıntılar nedeni ile gerekli testler gerçekleştirilemiyor. Bir televizyon kanalı, hikayesinin yayınlanması karşılığında tedavi masraflarını üstleniyor. Yapılan testlerde hipofiz bezinde iyi huylu bir tümör bulunduğu ve bunun aşırı büyüme hormonu salgılayarak “jigantizme” yol açtığı anlaşılıyor. Teşhis bir yandan rahatlık sağlasa da, okul hayatı kendisi için bir kabusa dönüşüyor.

OKUL HAYATI VE PSİKOLOJİK ZORLUKLAR

Arkadaşları onu “dev” ve “kule” diye çağırarak alay ediyor, bu durum psikolojik baskıya yol açıyor. Elisane, bu duruma dayanamayarak 17 yaşında okulu bırakmak zorunda kalıyor. 2011 yılında, 1.62 boyundaki Francinaldo Da Silva Carvalho ile tanışıyor. Francinaldo, Elisane’ye farklı davranmayan ilk kişi oluyor. Elisane, bu kişi için “Ona hemen âşık oldum. Boy farkımız hiç sorun olmadı, birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz” diyor. Çift, kısa bir sürede nişanlanıyor ve 2015’te evleniyor. Bugün 3 yaşındaki oğulları Angelo, 1 metreyi aşan boyu ile dikkat çekiyor. Elisane, hastalığının genetik olmadığını belirtiyor ve oğlunun normal boylarda olacağını düşünüyor.

KENDİSİYLE BARİŞ VE MODELLİK HAYALİ

Yıllar boyunca dışlanma ve utanç yaşayan Elisane, artık uzun boyunu kabul etmiş durumda: “Eskiden insanlar bana tuhaf bakardı, artık gurur duyuyorum. Çünkü benden başka kimse yok, bu da beni özel kılıyor.” Profesyonel model olmayı hedefleyen Elisane, fotoğraf çekimleri aracılığıyla kendine olan güvenini artırıyor. “Ajanslar henüz beni keşfetmedi ama çekimler sayesinde kendimi sevmeyi öğrendim” diyor.