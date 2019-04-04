Netanyahu, Neymar’ı davet etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilyalı golcü oyuncu Neymar ile Gabriel Medina’yı davet etti.

Netanyahu’nun davetini kabul eden Neymar ve Medina video çekerek İsrail’e geleceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz pazar günü İsrail’i ziyaret eden Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından Neymar ve Medina’yı İsrail’e davet eden bir video yayınladı. Videoda Netanyahu ve Bolsonaro, Paris Saint Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar ve profesyonel sörfçü Gabriel Medina’yı İsrail’e davet etti. Daha sonra Netanyahu’nun davetine yanıt veren Brezilyalı yıldız, “Merhaba Bolsonaro ve Bibi (Netanyahu) davetiniz için teşekkür ediyorum, İsrail ben geliyorum” ifadelerini kullandı. Neymar’ın en yakın arkadaşlarından biri olan Medina da İsrail’i ziyaret edeceğini söyledi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, İsrail’de bulunduğu süre içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, bazı ikili anlaşmalar imzalamış ve Kudüs’te “diplomatik ofis” açmıştı.

TRT