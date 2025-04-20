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Brezilyalı Yıldız Talisca, Gol Atmaya Devam Ediyor

BÜYÜK BAŞARI

Fenerbahçe’nin son zamanlarda göz dolduran Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasındaki Kayserispor maçında da etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, sarı lacivertli formayla Süper Lig kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Daha önce iki Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki Talisca, Kayserispor karşısında 36. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinde üst üste 4 maçta gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

TALISCA’NIN ETKİSİ

Talisca’nın etkisi bununla sınırlı kalmıyor. Fenerbahçe’nin son 9 golünden 6’sını atan futbolcu, takımının ofansif gücünü de artırıyor. Bu karşılaşma öncesinde, Talisca sırasıyla Bodrum FK maçında 1, Trabzonspor karşısında 3 ve Sivasspor müsabakasında 1 kez fileleri havalandırmıştı. Bu performansıyla Fenerbahçe taraftarlarının gözdesi haline geldi.

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