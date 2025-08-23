Brighton Oyuncularından Favori Stadyumlar Açıklandı

FUTBOLCULAR FAVORİ STATLARINI SIRALADI

Premier Lig ekibi Brighton, futbolcularına forma giydikleri en sevdikleri stadyumları sordu. Brighton’ın kendi stadyumu dışında tercih yapmaları istenen futbolcular, favori stadyumlarını sırasıyla açıkladı.

FERDİ KADIĞOĞLU’NUN SEÇİMİ

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe’den Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, seçimini tereddütsüz bir şekilde yaptı ve “Fenerbahçe’nin stadı” dedi. Bu yanıt, Kadıoğlu’nun takıma olan bağlılığı ve eski kulübünün stadyumuna olan sevgiyle ilgili olduğunu gösteriyor.

DANNY WELBECK’TEN SÜRPRİZ YANIT

Brighton forması giyen Danny Welbeck’ten beklenmedik bir cevap geldi. İngiliz golcü, bugüne kadar forma giydiği en iyi stadyumun Galatasaray olduğunu söyledi. Welbeck, “Takım arkadaşımdan on metre uzaktaydım. Tüm gücümle bağırıyordum, ona rağmen beni duyamıyorlardı. Atmosfer inanılmazdı.” açıklamasıyla Galatasaray’ın stadyumundaki ortamın ne kadar etkileyici olduğunu ifade etti.