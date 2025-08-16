Haberler

Brighton Ve Fulham 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında Brighton ile Fulham karşılaştı. American Express Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu heyecan dolu müsabaka 1-1’lik skorla sona erdi. Brighton, 55. dakikada Matthew O’Riley’nin kullandığı penaltıyla öne geçti. Ancak Fulham, 90+7’nci dakikada Rodrigo Muniz ile beraberlik golünü buldu.

FERDİ KADIOĞLU’NUN DÖNÜŞÜ

Yaklaşık 9 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, yedek kulübesinde başladığı bu karşılaşmada 69. dakikada Yankuba Minteh’in yerine oyuna girdi. Bu şekilde 2 Kasım 2024’ten sonra ilk kez sahada yer aldı.

GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Brighton ve Fulham, açılış maçında puanları paylaşmış oldu. Bir sonraki mücadelede Brighton, Everton’a konuk olacakken, Fulham, sahasında Manchester United ile mücadele edecek.

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

