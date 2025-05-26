Brigitte Macron, Emmanuel Macron’a Tokat Attı

EMMANUEL MACRON’UN VIETNAM ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyareti için Vietnam’a gitti. Eşi Brigitte Macron ile birlikte havaalanına indiğinde yaşanan beklenmedik olay, dünyada büyük yankı buldu. Uçaktan iniş sırasında çekilen görüntülerde Brigitte Macron’un, Emmanuel Macron’a tokat attığı an dikkat çekti. Bu an, uçaktan inmek için bekleyen gazeteci ve bürokratların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Olayın ardından Emmanuel Macron, kendisini bekleyen heyete selam vermeye çalışırken gülümsemeye çabaladı. Ancak Brigitte Macron, eşinin koluna girmedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONU OLDU

İkilinin iniş sırasında yan yana yürüdüğü ancak Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un koluna girmemesi dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılarak Fransa’da ve dünya genelinde tartışmalara neden oldu.

YAŞ FARKI GÜNDEME GELİYOR

Brigitte Macron ve eşi Emmanuel Macron’un ilişkisi, aralarındaki büyük yaş farkı nedeniyle sıkça gündeme geliyor. Brigitte Macron, Macron ile ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “İlişkinin başında sürekli kaygılıydım. Kafam allak bullaktı. Beni kendi yaşında birisiyle birlikte olarak terk etmesinden korkuyordum,” şeklinde konuşan Brigitte Macron, bu durumun verdiği stresten bahsetti. Uluslararası medyada yer bulan bu bilgiler, çiftin 25 yaş aralarındaki farkın ilişkilerine etkisini gözler önüne seriyor.