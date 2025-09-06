Briket, inşaat halindeki binadan düştü

DÜŞEN BRİKET YARALADI

Elazığ’da, Hürriyet Caddesi’nde yürüyen bir kişi, inşaat halindeki 5 katlı bir binadan düşen briketle yaralandı. Olay, öğleden sonra gerçekleşti. İsim bilgisi henüz öğrenilemeyen erkek yürüyüş yaparken başına briket düştü.

CERAHİ MÜDAHALE

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar yaralıya müdahalede bulundu. Yaralı kişi, yığıldığı yerden kaldırılarak çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.