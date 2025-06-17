Bristol 3D Tıp Merkezi, Travma Hastalarına Yardımcı

İNGİLTERE’DE YENİ BİR DİJİTAL TIPA YAKLAŞIMI

İngiltere’de alkollü bir sürücünün neden olduğu kaza sonucunda yüzünde ciddi yaralar oluşan bir bisikletçi, Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) bağlı Bristol 3D (Üç boyutlu) Tıp Merkezi’nin ilk hastalarından biri haline geldi. Bu merkez, ülkenin Güney Batı bölgesine hizmet veren üç boyutlu görüntüleme ve baskı teknolojileriyle travma hastalarına bilimsel ve teknik destek sunuyor.

TRAVMA SONRASI YENİ YAPILANDIRMA

Devon’da yaşayan 75 yaşındaki Dave Richards, Temmuz 2021’de Somerset’te bisiklet sürerken bir alkollü sürücünün çarpması sonucunda ağır yaralandı. Richards, arkadaşlarının çarpma esnasında yaralanmadığını belirtirken, “Sürücü hem alkollüydü hem de telefona bakıyordu. Ben aracın altına sıkıştım ve vücudumun ve yüzümün bir yanında ciddi yanıklar ile sağ kaburgalarımda ezilme yaşadım,” açıklamasını yaptı. Hâlâ Bristol 3D Tıp Merkezi’ne giden Richards, burada gelişmiş protezler ve ortopedik tedavi hizmetleri aldı.

YENİ TEKNOLOJİLER İLE PROTEZ ÜRETİMİ

Richards’a kısa süre önce yüz protezleri verildi ve merkezin sağladığı teknolojiyle büyük bir göz çukuru protezi ile boyun bölgesindeki yara izlerine özel ateller tasarlandı. Merkezde, Richards’ın yüzü 3D tarama ile dijital olarak kaydediliyor ve bu dijital kopya, bireysel protetik kalıplar tasarlamak için kullanılıyor. Richards, yaptığı açıklamada, “Eğer sosyal olmak istiyorsam, aynaya baktığımda makul görünüyorsam kendimi çok daha rahat hissediyorum,” ifadelerini kullandı.

BİLİM VE TEKNOLOJİDE YENİ BİR DÖNEM

Bristol 3D Tıp Merkezi, Nisan ayında Bristol’un dışındaki eski Frenchay Hastanesi sahasında açıldı ve NHS hastaneleri arasında 200 santigrat dereceye kadar kişiye özel ürünler üretebilen PEEK yazıcısını alan ilk merkezlerden biri oldu. Merkezde ayrıca hareketli bebekleri bile tarayabilen gelişmiş bir planlama odası bulunuyor. Bu odada hastaların vücutları dijital olarak haritalanıyor. Merkez, aynı zamanda 3D modelleme sayesinde hasar görmüş organların görselleştirilmesi gibi birçok yeni uygulama geliştirmeye de devam ediyor. Merkezin büyük kısmındaki ekipmanlar, North Bristol NHS Trust’ın resmi yardım kuruluşu olan Southmead Hastanesi Yardım Kuruluşu tarafından finanse edildi.