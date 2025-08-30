Haberler

Bristol City, Hull City’yi 4-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI

İngiltere Championship’in 4. hafta maçında Bristol City, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı. Ashton Gate Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşma, Hull City’nin 3. dakikada Joe Gelhardt’ın attığı golle başladı ve bu skorla üstünlüğü ele aldı.

Bristol City’NİN GOLLERİ

Bristol City, Hull City’nin öne geçmesinin ardından 18. dakikada Emil Riis ile eşitliği sağladı. Sonrasında ev sahibi ekip, 32. dakikada Anis Mehmeti ve 42. dakikada yeniden Emil Riis’in golleriyle skoru 3-1’e taşıdı. İkinci yarıda da 78. dakikada Max Bird, dördüncü golü atarak Bristol City’nin galibiyetini pekiştirdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Hull City, üst üste ikinci yenilgisini alarak puanını 4’te tutarken, Bristol City ise puanını 8’e çıkardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ’nün Tahribatını Telafi Ettik” Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl içinde imkansız görülen hedeflerin başarıldığını vurgulayarak, bu süre zarfındaki gelişmeleri kutladı.
Haberler

Kasımpaşa, Gaziantep FK’ya 0-2 yenik

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelerek sahasında mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.