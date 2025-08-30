Bristol City, Hull City’yi 4-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI

İngiltere Championship’in 4. hafta maçında Bristol City, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı. Ashton Gate Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşma, Hull City’nin 3. dakikada Joe Gelhardt’ın attığı golle başladı ve bu skorla üstünlüğü ele aldı.

Bristol City’NİN GOLLERİ

Bristol City, Hull City’nin öne geçmesinin ardından 18. dakikada Emil Riis ile eşitliği sağladı. Sonrasında ev sahibi ekip, 32. dakikada Anis Mehmeti ve 42. dakikada yeniden Emil Riis’in golleriyle skoru 3-1’e taşıdı. İkinci yarıda da 78. dakikada Max Bird, dördüncü golü atarak Bristol City’nin galibiyetini pekiştirdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Hull City, üst üste ikinci yenilgisini alarak puanını 4’te tutarken, Bristol City ise puanını 8’e çıkardı.