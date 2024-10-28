“Bronckhorst’un Hakem Açıklamaları: Neden 9 Kişi Kalmadı?”

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray karşısında 2-1’lik bir mağlubiyet alan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Maçta gösterilen oyunun genelinden memnun olduğunu belirten van Bronckhorst, “Mağlubiyet üzücü. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Oyunu beğendim. Özgüvenli ve domine ettik. Bir takım futbol oynamak istedi. Bu bizdik.” ifadelerini kullandı.

HAKEM KARARLARI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Van Bronckhorst, hakem kararlarına yönelik eleştirilerde de bulundu ve anlam veremediğini dile getirdi. “Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim. Galatasaray’ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü.” dedi. Ek olarak, “Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular. Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım.” şeklinde konuştu.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Van Bronckhorst, rakip takımın faul yapma taktiğine de dikkat çekerek, “Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar. Bu şekilde skor almanız zor oluyor.” dedi. Son olarak, “Ben performansımızdan memnunum. Sezon uzun.” diyerek geleceğe dair daha umutlu bir yaklaşım sergiledi.