“Bronckhorst’un Semih Kılıçsoy Seçimi”

BEŞİKTAŞ’IN LİG PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’de oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet şeklinde bir performans sergileyen Beşiktaş, geride kalan 12 haftada milli araya lider Galatasaray’ın 21 puan gerisinde 5. sıraya yerleşti. Ligde son 3 haftada galibiyete ulaşamayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray’a 2-1, evinde Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti ve konuk olduğu Başakşehir ile de 0-0 berabere kaldı.

ULUSLARARASI MÜSABAKALARDAKİ BAŞARILARI

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk iki müsabakasını kaybeden Beşiktaş, son iki maçını kazanmayı başardı. Avrupa’da gösterdiği artan performansa rağmen, bu başarıyı iç ligde sürdüremeyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kadro derinliğinin artırılması gerektiğine ve bunun için devre arası transfer dönemine odaklandıklarına vurgu yaptı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ VE TAKIMIN DURUMU

49 yaşındaki teknik direktör, sakatlıkların eklenmesiyle son haftalarda bazı bölgelerde alternatif bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade ediyor. Hollandalı çalıştırıcı, oyun içinde yaptığı değişikliklerle formasyon değişikliği yaparak çözüm bulmaya çalışıyor.