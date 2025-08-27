Brookhaven’de Kurbağalar İçin Tünel Yapıldı

KURBAĞALARI KORUMAK İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN PROJE

ABD’nin New York eyaletinde, Brookhaven kasabasında trafikte telef olan kurbağaları korumak üzere özel bir proje hayata geçirildi. Projenin maliyeti yaklaşık 40 bin dolar olarak belirlenirken, kurbağaların güvenli bir şekilde yönlendirilmesi amacıyla alüminyum çitler eklendi. İki yıl önce tamamlanan tünelin ardından, bu yeni eklemeler ile birlikte hayvanlar daha güvenli bir şekilde göletlere ulaşabiliyor.

UYGULAMANIN ETKİLERİ

Çevre analisti Luke Ormand, projenin etkilerinin olumlu olduğunu vurgulayarak, “Kurbağalar artık güvenle göletlere ulaşıyor. Çiftleşme dönemleri de risk almadan devam ediyor. Ölümler neredeyse sıfıra indi,” ifadelerini kullandı. Projenin öncüsü olan Turner, ilhamını dört yıl önce yaşadığı talihsiz bir olaydan aldığını belirtti. Arabasıyla seyahat ederken ezilmiş yüzlerce kurbağaya rastladığını ifade eden Turner, “O an bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm,” dedi.

KURBAĞALAR İÇİN ÖZEL SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

Bu olaydan sonra, Turner ve ekibi yayaların sahile ulaşmasını sağlayan alt geçitlerden esinlenerek kurbağalara özel bir sistem geliştirdi. “Aşk Tüneli” adını verdikleri bu yapı sayesinde odun kurbağaları, bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları güvenli bir şekilde göletlere ulaşabiliyor. Uzmanların görüşlerine göre, bölgede kurbağa sesleri artış göstermeye başladı ve ekosistem canlanma sürecine girdi.