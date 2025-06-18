Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile Mülk Aldı

YENİ MALİKÂNE SATIN ALIMI

Ünlü futbolcu David Beckham ile moda ikonu Victoria Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde değerli bir malikâne satın aldı. Bu hamle, çiftin kalıcı olarak ABD’de yaşamayı planladığını gösterirken, aileleriyle aralarındaki mesafeyi daha da artırıyor. 26 yaşındaki influencer Brooklyn ve 30 yaşındaki oyuncu Nicola Peltz, daha önce kiracı olarak oturdukları Hollywood’daki 10,5 milyon sterlin (yaklaşık 440 milyon TL) değerindeki mülkün tapusunu geçtiğimiz hafta üzerlerine aldı.

COĞRAFİ VE DUYGUSAL MESAFE

Brooklyn Beckham’ın Hollywood’da satın aldığı yeni malikâne, ailesi David ve Victoria Beckham’ın yaşadığı Londra’ya yaklaşık 8.800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu kadar büyük bir mesafe, ünlü çiftin yalnızca coğrafi olarak değil, duygusal olarak da ailelerinden uzaklaştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Çifte yakın bir kaynak, “Brooklyn’in eşi Amerikalı, ailesi de burada yaşıyor ve onları çok seviyor. Hayatının artık ABD’de olduğuna inanıyor. Bir influencer olarak her yerden çalışabilir ama Los Angeles’ta daha fazla fırsat olduğunu düşünüyor. Bu karar, ailesi için oldukça sarsıcı oldu,” sözlerini kullanıyor.

HEDEF KİŞİSEL VE KİCARİYEL HEDEFLER

Aynı kaynak, “Çift şimdiye kadar hep kirada oturuyordu. Bu nedenle taşınmanın kalıcı olmayabileceği yönünde umut vardı. Ancak bu ev satın alımı, geri dönme ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı,” ifadelerine yer veriyor. Brooklyn ve Nicola’ya yakın başka bir kaynak ise, “Bu ev satın alımı, aile ilişkileriyle ilgili değil. Her iki ismin de kariyerleri Los Angeles’ta şekilleniyor. Brooklyn, çocukluk yıllarında babası David Beckham LA Galaxy’de oynarken bir süre Los Angeles’ta yaşamış, burada okula gitmiş ve arkadaşlıklar kurmuştu. Bu şehir onun için her zaman bir yuva gibi oldu,” açıklamasında bulunuyor.