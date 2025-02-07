Bruce Willis’e Ailesinin Duygusal Desteği

DEMANS HASTALIĞIYLA MÜCADELE

Demansa yakalanan Bruce Willis, her geçen gün zayıflayan hafızasıyla zor zamanlar geçiriyor. Ailesinin verdiği bilgilere göre, usta oyuncu şu anda sözlü iletişim kurmakta büyük güçlük çekiyor ve bu durum onu kaçınılmaz sona her gün bir adım daha yaklaştırıyor.

AİLESİNİN DESTEKLEYİCİ TUTUMU

Hayranları bu durumu üzüntüyle izlese de, kalabalık ailesinin ona sağladığı destek ve nasıl etrafında dikkatle döndüğü görmek, bir nebze olsun onları teselli ediyor. Bruce Willis’in sevdiklerinin onun yanında olması, bu zorlu süreçte önem taşıyor.