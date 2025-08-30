Haberler

Bruce Willis, FTD ile Mücadele Ediyor

BRUCE WILLIS’İN SAĞLIK DURUMU VE AİLESİYLE YAŞAMA SÜRECİ

Hollywood’un tanınmış ismi Bruce Willis, 2022 yılında karşılaştığı sağlık sıkıntıları nedeniyle kariyerine son vermişti. Daha sonra kendisine frontal temporal demans (FTD) teşhisi kondu. Bu hastalık, bireylerin konuşma, davranış ve günlük yaşam becerileri üzerinde ciddi etkiler yaratan ilerleyici bir beyinsel rahatsızlık olarak biliniyor.

EMMA HEMING WILLIS’İN AÇIKLAMALARI

Willis’in eşi Emma Heming Willis, yakın zamanda ABD’de yayınlanan bir ABC özel programında, aile olarak verdikleri mücadeleyi ve aktörün mevcut sağlık durumunu gözler önüne serdi. Programda, Bruce Willis’in artık ailesiyle aynı evde yaşamadığını, ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve aile evine yakın bir konutta ikamet ettiğini dile getirdi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Bu açıklamanın ardında bazı izleyiciler, ünlü aktörün neden ailesiyle birlikte yaşamadığını sorgulamaya başladı. Bazı yorumlarda, Emma Heming Willis’in eşinden uzaklaşmaya çalıştığı iddia edildi. 47 yaşındaki eski model, 29 Ağustos’ta Instagram’da paylaştığı bir videoda gelen eleştirilere yanıt verdi ve “Gerçek şu ki, bu kadar yüksek sesli ve gürültülü yorumların bir önemi yok. Eğer bu deneyimi yaşamıyorlarsa, söz hakları da yok, oy hakları da yok” ifadelerini kullandı.

