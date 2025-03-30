Brühl Camii’nde Yoğun Bayram Katılımı

Bayram Namazında Birlik ve Beraberlik

Almanya’nın Köln kenti civarındaki Brühl Camii, bayram namazı için dolup taştı. Müslümanlar, bu özel günde camilere akın ederek bayram namazını gerçekleştirdi. Brühl Camii’nde yüzlerce inanan, yoğun bir ilgiyle caminin her katını doldurdu.

Ramazan Bayramı’nın Önemi

Namaz öncesinde yapılan vaazda, “Ramazan Bayramı’nın toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı gücü” vurgulandı. Namazın ardından cemaat bir araya gelerek bayramlaştı ve birlik ile beraberlik mesajları verildi.