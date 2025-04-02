Brüksel Daveti Yurt Dışı Yasağına Takıldı

BAKAN ŞİMŞEK’İN DAVETİ VE YASAKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki hafta Brüksel’de gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ı davet etti. Ancak, bu iki isim yurt dışına çıkış talepleri savcılık tarafından reddedildi. NOW TV’nin haberine göre, Şimşek’in iş dünyasının önde gelen figürlerini toplantıya katma çabası, Turan ve Aras’a daha önce uygulanan yurt dışı yasağı nedeniyle başarısız oldu.

SAVCILIK TARAFINDAN REDDEDİLEN TALEPLER

Bakan Şimşek, Brüksel’deki toplantıyı Türkiye’nin ekonomik politikalarını uluslararası yatırımcılara tanıtmak amacıyla düzenliyor. Bu doğrultuda, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ı da toplantıya dahil ederek iş dünyasının desteğini alma hedefindeydi. Ancak, her iki isim de 13 Şubat’taki TÜSİAD Genel Kurul toplantısında yaptıkları konuşmalar nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde yurt dışı yasağı ile karşı karşıya kaldılar. Turan ve Aras’ın yurt dışına gitmek için yaptıkları başvuru savcılık tarafından reddedildi.

SORUŞTURMANIN NEDENLERİ

TÜSİAD’ın 13 Şubat 2025’te düzenlediği Genel Kurul toplantısında, Orhan Turan ve Ömer Aras’ın yaptıkları sunum ve konuşmalar, “Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor” ifadelerini içeriyordu. Bu durum savcılık tarafından soruşturma konusu yapıldı. İki isim, polis eşliğinde adliyeye teslim edildi, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla karşılaştılar. Soruşturma çerçevesinde, Turan ve Aras’a “zincirleme şekilde basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasına dair ayrı bir soruşturma devam ediyor.

Şimşek’in Brüksel toplantısına TÜSİAD yöneticilerini dahil etme girişimi, Türkiye’nin ekonomik güvenilirliğini uluslararası arenada artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, savcılığın yurt dışı yasağını kaldırmaması bu planı olumsuz etkiledi. Turan ve Aras’ın toplantıya katılamayacak olması, iş dünyası ile hükümet arasındaki ilişkilerde yeni tartışmalara neden olabilir.