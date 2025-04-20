Brüksel’de 23 Nisan kutlaması yapıldı

BRÜKSEL’DE 23 NİSAN KUTLAMASI

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından TOBB Brüksel Temsilciliği’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı 1. Müsteşar Mehmet Özgür Çakar ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim’in yanı sıra birçok davetli, çocuklar ve aileleri katılım sağladı. Etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile çeşitli Türk halk dansları sergilendi; Türk ve yabancı uyruklu çocuklardan oluşan koro şarkılar söyledi.

ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞER

Maslahatgüzar Çakar, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105’inci yıl dönümü olan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı burada sizlerle birlikte kutlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.” dedi. Çakar, 23 Nisan’ın ülke tarihi açısından yalnızca millet iradesinin tecelli ettiği tarihi bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Atatürk’ün çocuklara verdiği önemin en anlamlı göstergesi olduğunu belirtti.

DEMOKRASİ MİRASININ ÖNEMİ

Çakar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü çocuklara armağan ederek onlara olan sevgisini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, cumhuriyet ve kendi kendini yönetme hakkının büyük savaşlar ve uğraşlar sonucunda elde edildiğini vurgulayarak, bunu mümkün kılan başta Atatürk olmak üzere tüm şehitler ve gazilere şükranlarını sundu. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerinin korunmasının önemine de dikkat çekti. Çakar, “Türkçe dilini öğrenmeleri, tarihimize, değerlerimize ve milli bayramlarımıza sahip çıkmaları bu kimliğin temel taşlarındandır.” şeklinde konuştu.

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hümeyra Altuntaş Kıran da 23 Nisan’ın herkes için özel bir gün olduğunu belirtti. Altuntaş Kıran, “23 Nisan 1920, yurdun dört bir yanı halen işgal altındayken Türk milletinin işgallere boyun eğmeyeceğinin ve egemenliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği üzere kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya duyurulduğu gün olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir.” dedi. Ayrıca, 23 Nisan’ın dünya genelinde çocuklara hediye edilen ilk bayram olduğunu hatırlatarak, bunun Atatürk’ün çocuklara olan sevgisi, güveni ve verdiği değerin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.