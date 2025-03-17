Brüksel’de 9. Suriye Konferansı Düzenlendi

SURİYE KONULU 9. BRÜKSEL KONFERANSI’NDA YARDIM TAHAHÜDÜ

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı’nda, savaşın ağır hasar verdiği ülkenin yeniden inşası için yaklaşık 6 milyar euro değerinde yardım taahhüdü yapıldı. Konferans, Suriye tarafının ilk kez katılımıyla dikkat çekti. Bu yılki konferansın teması “Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması” olarak belirlendi. Türkiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz liderliğindeki bir heyetle temsil edildi. Konferansa Batılı ülkelerin yanı sıra Arap ülkeleri, Suriye’nin komşuları ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da katıldı.

SORUMLULUK VE YARDIM ÇAĞRISI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, konferansta yaptığı konuşmada, “Bu toplantı, Suriye’deki çıkmaz karşısında ahlaki bir sorumluluk ve Suriyelilerin çektiği acıları hafifletmek için uluslararası çabaları artırmak adına gerçek bir fırsattır” dedi. Şeybani, Avrupa Birliği’nin önemli yaptırımlarını askıya almasını olumlu bulduğunu belirterek, Suriye’nin yeniden inşasının uluslararası bir yükümlülük olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Tüm bağışçı ülkeleri, Suriye’nin yeniden inşa çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemeye davet ediyoruz” dedi. Şeybani, yerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için uluslararası çabaların artırılması ve ekonomik canlanmanın gerekliliğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Suriyelilere yönelik yardım taahhüdünü 2025 ve 2026 için yaklaşık 2,5 milyar euroya çıkardığını açıkladı. Von der Leyen, “Çatışmaların başından bu yana Suriyelilere 37 milyar eurodan fazla destek sağladık. Şimdi, Esad’ın devrilmesiyle birlikte bu destek her zamankinden daha önemli hale geldi” dedi. Ayrıca, “Suriye halkının desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, Suriye yönetiminin geçiş sürecine yönelik adımlarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Suriye’nin ekonomik güvenliğinin ülke istikrarı açısından kritik olduğunu belirten Yılmaz, geri dönüşleri teşvik etmek amacıyla kapsamlı yeniden inşa çabaları gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Suriye’ye yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılmasına ihtiyaç var” dedi. Ayrıca, Suriye’de sürdürülebilir istikrarın sağlanmasının terör unsurlarının temizlenmesine bağlı olduğunu ve İsrail saldırganlığının Suriye için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, konferansta Suriye’ye 4,2 milyar euro hibe ve 1,6 milyar euro da düşük faizli kredi olmak üzere toplamda yaklaşık 6 milyar euro destek taahhüt edildiği belirtildi. Açıklamada, bazı fonların birden fazla yıla yayıldığı için 2025 yılı için kesin bir miktar belirlemenin zor olduğu ifade edildi. Bağışçılar konferansında Almanya yaklaşık 300 milyon euro destek taahhüdünde bulunurken, ABD ise herhangi bir destek taahhüdünde bulunmadı.