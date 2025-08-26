Brüksel’de Gazeteci Protestosu Gerçekleşti

PROTESTO DÜZENLENDİ

Brüksel merkezli uluslararası ve Belçikalı gazeteci örgütlerinin üyeleri, İsrail’in gazetecilere yönelik katliamlarını durdurması amacıyla bir protesto etkinliği gerçekleştirdi. Gazeteciler, kent merkezindeki Mont Des Arts meydanında bir araya gelerek, son günlerde Gazze’de birçok gazetecinin hedef alındığı saldırılara karşı seslerini yükseltti. Protesto sırasında “Gazetecilere yönelik katliama son verin”, “Meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz”, “Gazetecilik suç değildir” yazılı pankartlar açıldı. Gazeteciler, İsrail’in gerçekleştirdiği soykırımların farkındalığını artırmak amacıyla hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerini tek tek okudu.

SÖZLERLE DAHA FAZLA YÜKSELİŞ

İngiltere ve İrlanda Ulusal Gazeteciler Birliği Brüksel şubesi sorumlusu Gazeteci Sara Lewis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gazeteciler olarak bugün Gazze’de gazetecilerin hedef alınıp katledilmesine karşı öfkeyle birleşiyoruz. Her savaşta gazeteciler başıboş kurşunlarla ölebilir, fakat burada durum farklı. Gazze’deki soykırım hakkında gerçekleri söylemelerini engellemek için sistematik bir şekilde yok ediliyorlar.” dedi. Lewis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin gazeteci katliamına sessiz kalmasına duyduğu öfkeyi dile getirerek, “Gazetecileri öldürmek bir savaş suçu. Bunun durması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

İSRAİL ORDUSU SALDIRILAR DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, dün sabah Gazze’nin güneyinde, Han Yunus’ta yer alan Nasır Hastanesine art arda iki saldırı gerçekleştirdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesi’ne yapılan saldırılarda 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sırasında hayatını kaybedenler arasında Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi çeşitli medya kuruluşlarında çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’ün gazetecisi Muaz Ebu Taha ile gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer aldı. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri 244 gazeteciyi öldürdüğünü kabul etse de, yaptığı yazılı açıklamada “gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını” savunarak olaya dair soruşturma başlattığını bildirdi.