Brüksel’de Manneken Pis Galatasaray Forması

MANNEKEN PİS HEYKELİ YENİ KOSTÜMÜNE KAVUŞUYOR

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan, 406 yıllık geçmişe sahip ikonik simge Manneken Pis heykeli, Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı formayı giyecek. Manneken Pis, bu tarihi an ile birlikte bir Türk futbol takımı formasını giyen ilk heykel olacak. Bugüne kadar 1.100’den fazla kıyafet giyen Manneken Pis, daha önce sadece Brüksel’in yerel futbol takımı Anderlecht’in forması ile tanınmıştı. Bu anlamlı etkinlikle beraber Türk futbolu, Belçika kültürel mirasında yer alabiliyor.

ETKİNLİK BRÜKSEL’DE DÜZENLENECEK

Galatasaraylı Taraftarlar Derneği’nin girişimleriyle organize edilen özel etkinlik, 24 Haziran Salı günü saat 15.00’te Brüksel’in kalbi Grand Place Meydanı’nda yapılacak. Etkinlikte, Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close da hazır bulunacak. Bu kutlama, Galatasaray taraftarları için önemli bir anı sembolize ediyor ve yerel kültürle etkileşimi artırıyor.