Brüksel’de Manneken Pis, Galatasaray forması

MANNEKEN PİS HEYKELİ GALATASARAY’IN FORMASINI GİYİYOR

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yer alan 406 yıllık simge Manneken Pis, bu kez Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğunu sembolize eden 5 yıldızlı formasını giyecek. Heykel, tarihte ilk defa bir Türk takımının formasını üzerine alıyor.

BELÇİKA’NIN KÜLTÜREL MİRASINDAN BİRİ

Manneken Pis, Belçika’nın kültürel mirasının önemli parçalarından birisi. Şimdiye kadar 1.100’den fazla kıyafet giyen bu heykel, geçmişte yalnızca Brüksel’in yerel takımı Anderlecht’in formasını giymişti. Bu özel etkinlik aracılığıyla, Manneken Pis’in tarihinde Türk takımı forması da yer alacak.

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen bu anlamlı kutlama, 24 Haziran Salı günü saat 15.00’te Brüksel’in merkezi Grand Place Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close da katılım gösterecek.