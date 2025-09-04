Brüksel’deki Ab Bayrakları Yarıya İndirildi

AB KURUMLARINDA BAYRAKLAR YARIDA

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında, Portekiz’in başkenti Lizbon’da yaşanan füniküler kazası sebebiyle bayraklar yarıya indiriliyor. Brüksel’deki AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) binalarının önündeki bayraklar, dün Lizbon’da 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu trajik olaydan sonra yarıya çekildi.

BAŞKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Kaza sonrası AB kurumlarının başkanları, yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajları gönderdi. Eski Portekiz Başbakanı ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, kazanın meydana geldiği Gloria fünikülerinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Lizbon’un merkezinde bulunan ve resmi adı “Gloria Asansörü” olan bu turistik fünikülerde, kaza yerel saatle 18.08’de (TSİ 20.08) gerçekleşti.

PORTEKİZ’DE YAS İLAN EDİLDİ

Yaşanan bu felaketin ardından Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas kararı aldı. Bu durum, ülkenin yaşadığı büyük üzüntüyü ve trajediyi bir nebze de olsa anımsatıyor.