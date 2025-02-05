Brüksel Metroda Silahlı Saldırı Alarmı

SİLAHLI SALDIRI İHBARI ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Belçika’da, Brüksel’deki metro istasyonunun dışında gerçekleşen silahlı saldırı ihbarının ardından polis, kalaşnikof tüfekle görülen 2 kişi için insan avı başlatıyor. Brüksel’in merkezindeki bu olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi ve geniş bir araştırma süreci başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER

Güvenlik kameraları, Clémenceau istasyonunun girişinde kar maskesi takan en az 2 kişinin elinde kalaşnikof tüfekle görünmesini kaydetti. Brüksel polis sözcüsü Sarah Frederickx, bu saldırganların metroya kaçtığını belirtti ve hala metro tünellerinde olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğunu ifade etti.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Frederickx, silahlı saldırıda yaralanan kimsenin olmadığını aktardı ve bölgede devam eden arama çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Olayın ardından Clémenceau istasyonu kapatıldı.