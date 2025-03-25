Brüksel ve Charleroi Uçuşları 31 Mart’ta İptal

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında grev nedeniyle uçuşların iptali söz konusu oluyor. Brüksel Havalimanı yönetimi, güvenlik personeli ve bagaj görevlilerinin grev dolayısıyla 31 Mart tarihindeki gidiş yönlü uçuşların tamamen iptal edileceğini duyurdu. Havalimanında önemli aksaklıkların yaşanması beklenirken, yolculara havalimanına gelmeden önce sefer durumlarını sıkça kontrol etmeleri öneriliyor. Brüksel Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, grevin güvenlik önlemleri ve bagaj hizmetleri üzerinde olumsuz etkileri olacağı ifade edilerek, bu tarihte yalnızca geliş yönlü uçuşların gerçekleştirileceği belirtildi. Hava yolu şirketlerinin mağdur olan yolcularla iletişime geçip alternatif uçuşlar veya iade işlemleri hakkında bilgilendirme yapacağı kaydedildi.

CHARLEROİ HAVALİMANI’NDA BÜTÜN UÇUŞLAR İPTAL

Charleroi Havalimanı da 31 Mart’taki ortak grev dolayısıyla tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Sendikalar, operasyonların güvenli bir şekilde devam edebilmesi için yeterli personel bulunamayacağı gerekçesiyle havalimanındaki bütün uçuşların iptal edileceğini bildirdi. Yolcular, hava yolu firmalarıyla iletişime geçerek yeniden rezervasyon yapmaları veya iade işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi. İlgili grevin, eğitim, sağlık ve toplu taşıma sektörleri başta olmak üzere birçok alandan işçilerin katılımıyla daha geniş bir kapsamda gerçekleşmesi öngörülüyor.