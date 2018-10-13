Brunson çiftinin son sözleri

Brunson çifti, uçakla Türkiye'den ayrılmadan önce kısa bir açıklamada bulundular.

Brunson çifti, Türkiye’den ayrılmadan önce Türkiye’ye olan sevgilerini dile getirdi. Bayan Brunson, Türkiye’nin bundan sonra da sevmeye devam edeceğini belirtti.

ABD’li papaz Brunson, 20 yıldır yaşadığı Türkiye’ye eşi Norine Brunson ile “Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim, seveceğim” diyerek veda etti.

ABD’li papaz Andrew Craig Brunson, ABD’ye gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldi. Almanya üzerinden ABD’ye gidecek olan Brunson, özel uçağına binmeden önce Türkiye’ye mesaj verdi.

İHA muhabiri Mihrap Düzöz’ün görüntülediği Papaz Brunson, Türkiye’den ayrılırken uçağına binmeden önce “Ben Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim hep seveceğim” dedi.

Eşi Norine Brunson ise “Türkiye’yi seviyoruz tüm bunlara rağmen” ifadelerini kullandı.

Çift, Türkiye’den ayrılmadan verdiği mesaj sonrası özel uçağa binerek Türkiye’den ayrıldı.