Bryansk’ta Köprü Çöktü, 7 Kişi Öldü

OLAYIN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Rusya’nın Bryansk bölgesinde meydana gelen otoyol köprüsü patlaması sonucunda, seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, köprünün Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine düştüğünü belirtti. Olay yerinde arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor. Bogomaz, trende toplam 388 yolcunun bulunduğunu aktardı ve “Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi” ifadesini kullandı. Vali Bogomaz, ayrıca 3’ü ağır 71 kişinin de yaralandığını dile getirdi. Bölgedeki tüm kültürel ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiği ve 2-4 Haziran tarihleri arasında yas ilan edildiği bilgisini paylaştı. Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

KÖPRÜNÜN ÇÖKMESİ VE SORUŞTURMA

Rusya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada ise köprünün ulaşım müdahalesi ederek çöktüğü savunuldu. Ayrıca, “Patlama sonucu otoyol köprüsü yıkıldı” denildi. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Açıklamada, demir yolu bağlantısının patlatıldığı ifade edildi ve “Patlama sonucu otoyol köprüsü yıkıldı” ifadesine yer verildi. Bunun yanı sıra, Rusya’nın Kursk bölgesinde de bir demir yolu köprüsünün patlatıldığı bildirildi. Burada, harekette olan bir trenin otoyola düştüğü ve makinist ile yardımcılarının yaralandığı bilgisi verildi.

PUTİN’İN BİLGİLMENDİRİLMESİ

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Bryansk ve Kursk bölgelerindeki olaylar hakkında Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bilgilendirildiği duyuruldu. Putin’in, Bryansk Bölge Valisi Bogomaz ve Rus Demir Yolları Başkanı Oleg Belozerov ile telefon görüşmesi yaparak alınan önlemleri öğrenmeye çalıştığı aktarıldı. Ayrıca Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun da Putin’e Bryansk bölgesindeki demir yolunda yaralananlar için sağlanan tıbbi destekle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaşananların “büyük bir trajedi” olduğunu vurguladı. Zaharova, “Ukrayna’nın olaya ilişkin tepkisi şaşırttı. Siyasetçiler ve kamu çalışanlarının buna ne kadar sevindiğine bakın” şeklinde konuştu. Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de Bryansk ve Kursk bölgelerindeki tren olaylarından sorumlu olanların en ağır cezayı alması gerektiğini belirtti. Slutskiy, bunun Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin öncesinde önemli bir gelişme olduğunu ifade ederken, “Bunun tesadüf olmadığı aşikar. Yarın İstanbul’da yapılacak ikinci tur müzakerelerinin engellenmesi amacıyla her türlü kışkırtıcı eylemlerin göz ardı edilmemesi gerekiyor” dedi.