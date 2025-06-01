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Bryansk’ta Tren Kazası: 7 Ölü

BRYANSK’TA TRAFİK KAZASI

Bryansk, 1 Haziran — Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı tarafından yayımlanan bir fotoğrafta, Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde yolcu treninin raydan çıktığı noktada çalışan kurtarma ekipleri yer alıyor. Olayın yaşandığı tarih 1 Haziran 2025.

OLAYIN DETAYLARI

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü tren raylarının üzerindeki bir karayolu köprüsünün çökmesi sebebiyle yolcu treninin raydan çıktığını bildirdi. Bu trajik kazada toplamda 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

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