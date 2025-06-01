Bryansk’taki Köprü Çöktü, 7 Ölü

TRENİN ÜZERİNE ÇÖKEN KÖPRÜ FACİASI

Rusya’nın Bryansk bölgesinde meydana gelen bir trajedi, otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üstüne çökmesiyle gerçekleşti. Olay neticesinde 7 kişi hayatını kaybetti. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treninin köprünün altında kaldığını bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin aktif bir şekilde çalışmalara devam ettiğini dile getiren Bogomaz, “Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44’ü hastaneye kaldırıldı, 22’si ise ayakta tedavi edildi.” şeklinde bilgi verdi.

KÖPRÜNÜN ÇÖKMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Rusya Demir Yolları’ndan gelen açıklamaya göre, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi nedeniyle çökme olayı gerçekleşmiş. Bu trajik kaza, bölgedeki güvenlik ve altyapı koşullarının sorgulanmasına sebep oluyor.