Bryne Kalecisi Jan De Boer’e Özel Ödül

NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

Norveç Ligi’nde gerçekleşen Bryne – Bodo Glimt maçında futbol sahalarında sık yaşanmayan bir durum ortaya çıktı. Bryne’nin kalecisi Jan de Boer, takımının 1-0’lık mağlubiyetine karşın gösterdiği olağanüstü performansla maçı en iyi oyuncu olarak tamamladı.

İLGİ ÇEKEN ÖDÜL

Bu durum, Norveç futbolunda zaman zaman karşılaşılan ilginç geleneklerden biri olarak sergilendi. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran bu ödül, daha önce Norveç’te bazı futbolcuların peynir, somon gibi yerel gıda ürünleri ile ödüllendirildiği anekdotları hatırlattı.

ESPRİLİ YORUMLAR

Kaleci Jan de Boer, ödülü gülümseyerek kabul ederken, sosyal medyada futbolseverler bu olay hakkında eğlenceli yorumlar yaptı. “Taze protein her zaman iyidir” gibi ifadelerle bu durumu değerlendirildi.