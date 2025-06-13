BŞEÜ, Afet ve Yangın Eğitimi Düzenledi

EĞİTİMİN AMACI VE İÇERİĞİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), merkez kampüsünde görev yapan personele ‘Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi’ düzenliyor. Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, afet bilincini geliştirmek ve olası yangın durumlarında etkili müdahale yöntemlerinin öğrenilmesini sağlamak amacıyla yapılıyor.

TEORİK VE UYGULAMALI BİLGİLER

Eğitim, teorik bilgilerle başlıyor. Bu aşamada; deprem, yangın, sel ve heyelan gibi farklı afet türleri, gerekli önlemler ve kriz anında ne yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Teorik eğitimin ardından, açık alanda kontrollü bir yangın senaryosu uygulanarak personele yangın söndürme teknikleri pratik olarak gösteriliyor. Katılımcılar, yangın tüpü kullanımı ve diğer müdahale becerilerini doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor.

Bu kapsamlı eğitim sayesinde, üniversite personelinin afet ve yangın gibi acil durumlar karşısında hazırlıklı olması ve doğru müdahale yöntemlerini öğrenmesi amaçlanıyor. Bu tür eğitimler, karşılaşılabilecek potansiyel tehlikeler karşısında yetkin bir şekilde hareket edebilmek için gereken önemli bir konu oluşturuyor.