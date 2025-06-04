BŞEÜ Bahar Spor Müsabakaları Tamamlandı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDE BAHAR SPOR MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen geleneksel Bahar Spor Müsabakaları, yüksek bir katılımla ve rekabetle sona erdi. Sporun birleştirici gücünü temsil eden etkinliğin ardından, ödül töreni BŞEÜ Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Törene BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı.

SPORDA KIVASİYA MÜCADELE VE ÖDÜL TÖRENİ

Öğrenci ve personel takımlarının mücadele ettiği turnuvalarda, futbol halı saha, basketbol, kadın ve erkek voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında başarılı sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. BŞEÜ öğrencileri ve personelinin bir araya geldiği bu etkinlik, sporun sadece bir rekabet unsuru değil, aynı zamanda dayanışma ve kaynaşma ortamı sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, törende yaptığı konuşmada, sporun üniversite yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti ve katılan tüm takımları tebrik etti. Bu tür etkinliklerin, üniversite topluluğu içerisindeki bağları güçlendirdiğini vurguladı.