BŞEÜ Bilim Ve Kültür Şenliği Düzenleniyor

ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ GELİŞİYOR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini artırmak ve kültürel etkileşimi geliştirmek için düzenlenen Bilim ve Kültür Şenliği’nin üçüncüsü için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenleme Kurulu Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile daire başkanları ve akademisyenler katıldı.

ŞENLİK ETKİNLİKLERİ DETAYLANDIRILIYOR

Şenlik için planlanan etkinliklerin içeriği ve organizasyon süreci detaylı bir şekilde incelendi. Bilimsel projeler, atölye çalışmaları, sergiler ve akademik sunumlar, şenliğin en dikkat çekici bölümleri arasında yer alacak. Öğrencilerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirebileceği proje yarışması, bilimsel üretkenliği teşvik ediyor ve ödül alacak projeler belirlenecek. Ayrıca, farklı disiplinlerden akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenecek atölyeler, katılımcılara etkileşimli deneyimler sunacak.

ETKİNLİKLERİN HEDEFİ YENİ FİKİRLER

Bu şenlik, öğrencilerin özgün projelerini sergilemesi ve bilimsel üretkenliği geliştirmesi açısından önemli bir fırsat yaratıyor. Akademik deneyimlerin paylaşıldığı bu etkinlik, toplumda bilimsel düşüncenin yaygınlaşmasını hedefliyor.