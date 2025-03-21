BŞEÜ’de Aile Yılı Söyleşisi Düzenlendi

KONFERANS SALONUNDA ANLAMLI ETKİNLİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu konferans salonunda öğrenciler için oldukça anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli uzmanların katılımıyla düzenlenen bu söyleşi, ‘Aile Yılı’ faaliyetleri çerçevesinde organize edildi.

EŞ SEÇİMİ VE AİLE YAPISI ÜZERİNE KONUŞULDU

Etkinlikte, ‘Eş seçimi, sevgi, saygı ve uyum’ konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Uzmanlar, sağlıklı ilişki kurmanın temel taşlarını, uyumlu bir aile yapısının önemini ve eş seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları öğrencilere aktardı.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Söyleşi, öğrencilerden büyük bir ilgi görürken, interaktif bir ortamda karşılıklı soru-cevaplarla zenginleşti. Öğrenciler, bu etkinlik ile aile dinamikleri hakkında önemli bilgiler edinmiş oldu.