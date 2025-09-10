BŞEÜ’de Biyoteknoloji Eğitimi Verildi

ÜNİVERSİTE BİYOTEKNOLOJİ EĞİTİMİ VERDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), biyoteknoloji alanında eğitim gerçekleştirdi. BŞEÜ, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı çerçevesinde desteklenen “Doğadan Biyoteknoloji Laboratuarına” projesine ev sahipliği yaptı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen projeye, üniversitenin akademik katkılarıyla destek sağlandı. Proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 24 biyoloji öğretmeni, saha çalışmaları ve laboratuvar uygulamaları ile biyoteknoloji konusunda kapsamlı bir eğitim deneyimledi. Eğitim etkinlikleri, BŞEÜ Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOTEKMER) laboratuarlarında yoğun bir program dâhilinde gerçekleştirildi.

SAHA GÖZLEMLERİ YAPILDI

Proje süresince katılımcılar, başlangıç olarak Çukurören Köyü’nde coğrafi işaretli Çukurören Biberi (Capsicum annuum) üzerine saha gözlemlerinde bulundu. Ardından BİYOTEKMER laboratuarında DNA izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), agaroz jel elektroforezi ve antibiyogram testleri gibi modern biyoteknoloji tekniklerini uygulamalı şekilde deneyimlediler. Bu eğitimler BŞEÜ’den akademisyenler Doç. Dr. Alev Akpınar Borazan, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Aptullahoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Damla Yüksel Küskü, Öğr. Gör. Dr. Osman Türkyılmaz ve Öğr. Gör. Dr. Özge Kaygusuz İzgördü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Dr. Hüseyin İzgördü tarafından verildi.

TEORİK VE PRATİK BİLGİLER PAYLAŞILDI

Bu akademisyenler, öğretmenlere sadece bilimsel bilgi ve deneyim sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda biyoteknoloji konularının sınıf ortamında aktarılmasına yönelik pedagojik katkılarda bulundular. Biyoteknoloji, günümüzde önemli bir alan olarak eğitim sisteminde daha fazla yer buluyor ve bu tür projeler, öğretmenlerin bilgi düzeyini artırarak öğrencilere daha iyi bir eğitim sunmalarına olanak tanıyor.