BŞEÜ’de İftar Yemeğinde Buluşma Gerçekleşti

İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), görevde olan akademik ve idari personelini iftar yemeğinde buluşturdu. Program, üniversitenin öğrenci yemekhanesinde gerçekleştirildi.

KATILIMCILAR GÜÇLÜ BİR BAĞ KURDU

İftara Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Jandarma Albay Uğur Başkonak katıldı. Ayrıca akademisyenler, idari personeller ve aileleri de bu samimi ortama dahil oldu.

RAMAZAN RUHUDA BİRLEŞTİLER

Gerçekleşen iftar yemeği, katılımcıların bir araya gelerek sohbet etmeleri ve Ramazan ayının birleştirici ruhunu paylaşmaları için bir fırsat sundu.