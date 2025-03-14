BŞEÜ’de “Toprağa Kadın Eli Değerse” Çalıştayı

ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDE SERAMİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde “Toprağa Kadın Eli Değerse” temalı bir seramik çalıştayını başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlik açılışında konuşan BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul, 8 Mart Kadınlar Gününü birlikte anlamlandırma arzusunu dile getirirken, seramiğin Anadolu’daki tarihi ve kültürel değerine dikkat çekti. Seramiğin geçmişten günümüze bir zaman kapsülü gibi olduğunu belirten Yurdakul, “Bu etkinlikle ortaya çıkan eserler, geleceğe birer damga olarak aktarılacak” dedi.

SERAMİK, SANAT VE EMEK İLİŞKİSİ

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Doç. Dr. Leyla Kubat, etkinlikte seramiğin içeriği, kullanım alanları, tarihçesi ve şekillendirme teknikleri konusunda katılımcılara bilgi verdi. Kubat, seramiğin eğlenceli bir uğraş olmanın ötesinde, emek ve özen gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı. Katılımcıların bu çalıştay ile kendi el izlerini ölümsüzleştirerek yıllarca sürecek bir anı yaratacaklarını söyledi.

KATILIMCILARA KEYİFLİ BİR DENEYİM SUNULDU

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Maden Yatırımları’nın iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çalışan kadınlar seramik sanatı ile tanışarak kendi eserlerini üretme fırsatı buldu. “Toprağa Kadın Eli Değerse” teması etrafında gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara keyifli ve unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinlikte, Bilecik Seyh Edebali Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyeleri ile öğrenciler, ayrıca Maden Yatırımları’nda çalışan kadınlara sertifikalarını takdim etti. Etkinliğin bir sonraki aşamasında, üretilen eserler Maden Yatırımları’nda sergilenecek.