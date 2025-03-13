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BŞEÜ Lisansüstü Enstitüsü Müdürü Atandı

YENİ MÜDÜR ATAMASI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine Prof. Dr. Cenk Karakurt atanıyor. Devir teslim töreni; Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Genel Sekreter Muhammet Büyük’ün katılımıyla gerçekleştiriliyor.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yürüttüğü çalışmalar sebebiyle Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu’na teşekkür ederken, yeni Enstitü Müdürü Prof. Dr. Karakurt’a da görevinde başarılar diliyor.

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