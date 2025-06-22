BŞEÜ Öğrencileri, Porselen Tasarım Projeleri Yürüttü

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ PROJE TASARIMLARI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bir porselen firmasında “Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Porselen Ürün Tasarımı Projeleri” gerçekleştirdi. Ürün Tasarımı dersi kapsamında Öğr. Gör. Aybeniz Gökmen’in yürütücülüğünde hazırlanan projeler, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerini sağladı. Tasarım süreci boyunca öğrenciler, hem estetik hem de işlevsellik açısından yenilikçi fikirler geliştirerek sağlıklı beslenme temalı porselen ürünler ortaya koydu.

TEKNİK GEZİLER VE GÖZLEMLER

İş birliği kapsamında Bonna Porselen’in üretim tesislerini ziyaret eden öğrenciler, teknik gezi ile porselenin üretim ve tasarım süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler edindi. Fabrika sahasında yapılan gözlemler, öğrencilerin sektörel bilgi ve deneyim kazanımlarına katkı sağladı. Bonna Porselen firması yetkilileri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin tasarım süreçlerine olan ilgisinin ve ortaya koyduğu ürünlerin kendilerini memnun ettiğini ifade eden yetkililer, ilerleyen dönemlerde BŞEÜ ile daha fazla ortak projeye imza atmayı istediklerini belirtti.

UYGULAMALI EĞİTİMİN ÖNEMİ

BŞEÜ yetkilileri ise, uygulamalı eğitimin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Benzer iş birliklerinin devam edeceğini ifade eden yetkililer, bu tür projelerin öğrencilerin profesyonel dünyaya geçişlerini kolaylaştıracağını düşündüklerini aktardı.